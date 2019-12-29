Сирия, 29 декабря. Джихад-мобили нейтрализованы в Идлибе. Провокации курдских боевиков в Ракке вынудила протурецкие отряды пойти на ответные меры. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли поселение у Ат-Таха на юго-востоке Идлиба, по неподтвержденным данным, понесли потери в ходе перестрелки с боевиками «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир», оттеснили джихадистов к Маарет-ан-Нуману.

Армия Турции и союзные силы: пресекли попытку курдских радикалов SDF проникнуть в район Айн-Иссы на севере Ракки.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): совершило нападение в Дейр-эз-Зоре на базу ВС США, подозревается в убийстве двух курдских боевиков.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: в очередной раз обстреляла из РСЗО окрестности города Кардаха в Латакии, в Идлибе направила к позициям сирийской армии два заминированных джихад-мобиля.

Курдские вооруженные формирования: потеряли двух боевиков в Дейр-эз-Зоре, в Ракке обменялись ударами с протурецким ополчением.

Провинция Латакия

Боевики вооруженной оппозиции, которые укрываются в горных районах на северо-востоке Латакии, после непродолжительного затишья ночью открыли огонь их реактивных систем залпового огня и минометов. Под ударом оказались жилые кварталы поселения Кардаха, расположенного в центральной части провинции, о чем сообщает новостной медиаресурс Mulhak. Напомним, что Кардаха не является ключевым городом провинции и не представляет сам по себе интереса для джихадистов, однако в нем родился и вырос действующий президент САР Башар Асад. Радикалы обстреливают окрестности города из минометов и РСЗО на протяжении пяти дней, провоцируя на ответные действия подразделения сирийской армии.

Провинция Дейр-эз-Зор

Накануне боевики «Исламского государства» совершили нападение на военную базу международной коалиции во главе с ВС США в районе крупнейшего в провинции нефтегазового месторождения Аль-Омар, которое оккупировано коалицией и поддерживаемыми ей боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF). Террористы нанесли по базе восемь прямых ударов из ракетных установок, как передает ливанское новостной агентство Al Masdar. Информации о пострадавших военнослужащих не поступало, Министерство обороны США пока не выпустило комментариев по данному происшествию.

На западе провинции в результате вооруженного столкновения отряда боевиков «Демократических сил» с группой неизвестных вооруженных лиц, вероятно также принадлежащих к ИГИЛ, были убиты в ходе перестрелки два курдских радикала, как передает агентство MNews 23.

Провинция Идлиб

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) полностью зачистили от джихадистских бандформирований поселения Хальба, расположенное у поселков Ат-Тах и Джарджаназ, о чем сообщает Telegram-канал «Вестник Дамаска».

Боевики группировки «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» в свою очередь заявили, что в ходе боев у Ат-Таха ими был ликвидирован ряд сирийской ополчения в ходе обстрела из тяжелой артиллерии. Подтверждения данного заявления со стороны официальный СМИ не поступало.

Корреспондент портала SANA с места событий сообщил, что САА подорвала два заминированных автомобиля террористов. Один из автомобилей двигался в сторону Ат-Таха, другой к позициям армии у Джарджаназа. Силы правительственной армии вступили с террористами в боестолкновение, в результате последние понесли потери в живой силе, уничтожены их позиции, оружие и военная техника. Уцелевшие скрылись в направлении города Маарет-ан-Нуман.

Провинция Ракка

К западу от города Тель-Абъяд отмечаются столкновения с применением огнестрельного оружия между отрядами курдских боевиков и протурецкого ополчения, которое патрулировало окрестности, как передает агентство Alk Habour. Источник также сообщил, что в районе города Айн-Исса ополченцы также пресекли вылазку курдских радикалов за линии обороны и обстреляли укрытия SDF из тяжелой артиллерии. Сообщений о потерях ни с одной из сторон пока что не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.