Политолог объяснил важность освобождения бойцов «Беркута» во время обмена в Донбассе

Пресс-служба партии «Европейская солидарность» депутата Верховной рады Украины, экс-президента Петра Порошенко сделала заявление о том, что обмен пленными, который проходит в Донбассе 29 декабря, нужен российской стороне якобы только для того, чтобы вызволить из украинских тюрем бойцов спецподразделения «Беркут», которые обеспечивали порядок на киевских улицах во время событий на Майдане в ноябре 2013 — феврале 2014 года.

По мнению пресс-службы партии, если бывших сотрудников силовых ведомств отдадут Москве, это «оборвет последние ниточки к непосредственным заказчикам преступлений», среди которых называют бывшего президента Украины Виктора Януковича. Однако ни Порошенко, ни возглавляемые им политические силы больше не определяют политику этой страны, а значит эти заявления уже ничего не смогут изменить, заявил в интервью Федеральному агентству новостей координатор движения «Донбасс за Евразийский Союз» и политолог Антон Бредихин.

«Дни Порошенко, слава богу, уже завершились, — уверен собеседник ФАН. — И в большой политике его больше не слушают. Однако переговорный процесс для Украины он как русофобски настроенный человек все-таки в состоянии ухудшить — ведь известно, что во время своего президентства во время обмена пленными он беркутовцев в списки не включал. Это была его принципиальная позиция, он не хотел, чтобы люди, выполнявшие свой долг по защите законной власти на Майдане, были выпущены на свободу».

Что же касается нынешних обменных списков, то они составлялись как российской, так и украинской стороной, и если бы освобождаемые бойцы «Беркута» на самом деле представляли какую бы то ни было угрозу нынешней украинской власти, они бы так и остались под заключением, сказал политолог.

«Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский. — Прим. ФАН) же неглупый парень, он все понимает, и в той или иной степени смог бы противостоять выдаче опасных для себя лиц, — считает Бредихин. — Вместе с тем он осознает, насколько важно сформировать нормальные отношения с Россией, и этот обмен пленными, безусловно, стоит в одном ряду с такими средствами достижения данной цели, как Минские соглашения и газовые договоренности».

Собеседник ФАН объяснил важность для России освобождения украинских силовиков тем, что это люди, стоявшие на страже «Русского мира» — и многие из них, уехав из Киева в темные дни февраля 2014 года, отправились в Крым, где помогали местным силам самообороны в возвращении полуострова в состав Российской Федерации.

«Ну и давайте не забывать, что многие из них являются во многом правопреемниками еще советской армии, людьми, которые верны своей Родине, готовы выполнять приказы и которые, как выяснилось, в большинстве своем являются русскоязычными. Россия, безусловно, должна их защищать», — считает политолог.

Он также добавил, что неслучайно в РФ «беркутовцам» дали возможность занять достойные места в системе правоохранительных органов — они безусловно их заслужили. По словам Бредихина, 29 декабря из украинского плена будут освобождены настоящие патриоты, люди, которые в той или иной степени способствовали «Русской весне» и единству России и Украины.