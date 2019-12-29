Роспотребнадзор дал советы по выбору косметики

Москва, 29 декабря. Специалисты Роспотребнадзора дали ряд рекомендация по выбору безопасной для здоровья косметики и парфюмерии.

Россияне должны внимательно читать информацию на этикетке продукта. Речь идет о проверке состава косметического средства, производителе, сроке годности и сведениях о противопоказаниях.

При использовании тестеров лучше наносить косметику на тыльную сторону ладони. После проверки следует удалить косметическое средство с руки с помощью влажной салфетки.

Роспотребнадзор подчеркивает, что крайне нежелательно наносить губную помаду-тестер или тени для век. Это может привести к передаче болезнетворных бактерий и появлению конъюктивита, герпеса, демодекоза.

К примеру, тушь-тестер может вызвать аллергическую реакцию и раздражение кожи вокруг глаз. Тональные средства без дозатора часто являются рассадником бактерий.

Все косметические товары нужно покупать в специализированных магазинах, продавцы которых могут показать документы, подтверждающие безопасность продукции, пишет издание Deita.ru.

Ранее эксперты развенчали миф о натуральной косметике. Они считают, что нельзя слепо верить тому, что написано на упаковке.

Специалисты пояснили, что в составке любого косметического продукта есть консерванты, которые необходимы для продления срока годности. Все слова о «био» косметике являются только уловками маркетологов для повышения продаж.