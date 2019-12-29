Началась процедура обмена пленными между республиками Донбасса и Киевом

Киев, 29 декабря. Процедура обмена заключенными между Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом стартовала в Донбассе.

Ранее украинские СМИ сообщили, что три транспортных средства, в которых, по предварительным данным, находятся лица для обмена с республиками Донбасса, выехали из Бахмутского следственного изолятора, расположенного на подконтрольной киевским властям территории Донецкой области.

«К пункту пропуска «Майорское» из Бахмутского СИЗО выехали три машины», — передает украинский телеканал «112 Украина».

Обмен удерживаемыми лицами должен состояться в воскресенье, 29 декабря, на линии соприкосновения сторон в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) Горловка — Майорское.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей сообщил, что ДНР привезла пленных силовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на КПП в Горловке, где должен пройти обмен между республиками Донбасса и Киевом.