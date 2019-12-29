С наступлением первых, еще летних, холодов у большинства россиян купальный сезон в родных широтах заканчивается. Купальники, плавки, большие пляжные полотенца — все это убирается на дальние полки до следующего лета либо до отпуска в теплых краях.

Но есть и те, для кого остывающая водица — повод для особой радости. Это моржи. Кто-то из них только окунается, кто-то — плавает 25, 50, 100 и более метров в ледяной воде.

Болеют моржи, как и те, кто закаливается иными способами, значительно реже, чем те, кто пока не решился на свидание с холодной водой хотя бы у себя в ванной.

Приближается большой православный праздник — Крещение Господне. 19 января по сложившейся традиции даже далекие от моржевания люди пойдут к проруби.

Как подготовиться к Крещению, с чего начать, кто может заниматься серьезным закаливанием, Федеральное агентство новостей обсудило с председателем московского клуба закаливания и зимнего плавания «Моржи столицы», председателем московского регионального отделения Федерации закаливания и зимнего плавания России Натальей Серой.

Собеседница ФАН занимается плаванием в ледяной воде как настоящим видом спорта. Так, в 2012 году она проплыла более километра — 1050 метров — за 32 минуты 27 секунд. Только задумайтесь: более получаса в ледяной воде! Предлагаем вашему вниманию интервью с Натальей Серой.

— Наталья, почему люди начинают моржевать?

— Я термин «моржевание» не использую. А использую термины «закаливание» и «зимнее плаванье» — это гораздо лучше отражает суть процесса. Чаще всего человек хочет испытать неизведанные ощущения ради спортивного интереса. Люди приходят к нам осознанно — уже для того, чтобы поправить здоровье. Стать крепкими и здоровыми, заниматься этим регулярно — это уже осознанный подход. И, конечно, с такими людьми интересно заниматься: они добиваются отличных результатов. Так что — по-разному бывает.

— А вы сами сколько уже занимаетесь?

— Я сама занимаюсь восьмой год. К закаливанию я пришла по причине того, что у меня была острая необходимость справиться с заболеваниями, которые меня одолевали. Я была мерзлявым человеком, постоянно болевшим простудными заболеваниями. Холодная вода и вообще все виды закаливания, которые мы здесь практикуем, позволили мне справиться с этой проблемой. Я уже хожу без верхней одежды и чувствую себя при этом великолепно.

— Зимой огромное количество людей в России заболевает гриппом. Что вы посоветуете людям, которые никогда не закаливались? Стоит ли начинать сейчас? Как им действовать?

— Я посоветую вне зависимости от того, идет эпидемия или нет, регулярно уделять внимание своему здоровью. Нам здоровье дается один раз на всю жизнь, и о нем надо заботиться ежедневно и круглый год, а не сезонно или когда заболел. Потому что, если увлекаться, например, процессом зарабатывания денег, то наступает момент, когда подрываешь здоровье, забываешь про сон, про правильное питание, про режим дня и так далее. А потом наступает момент, когда уже не можешь зарабатывать деньги, и все заработанные деньги тратишь на то, чтобы поправить пошатнувшееся здоровье.

Чтобы не доводить до такой ситуации, предлагаю просто разумно, ежедневно заниматься закаливанием и укреплением здоровья, как делаем это мы в клубе «Моржи столицы».

— Но с чего же начать?

— Я начала закаливание с того, что нырнула в прорубь. Особых подготовительных процедур у меня не было. У меня в семье закаливанием занимался папа, и за ним пошла в прорубь восемь лет назад.

Сейчас я уже знаю, какие есть методики для того, чтобы подготовить себя в домашних условиях. Очень просто сделать! Нужно практиковать контрастный душ: заканчиваете мытье под обычным теплым душем, а потом просто закрываете кран с горячей водой и обдаете себя холодной. Сначала — кратковременно, потом можно увеличить длительность процедуры.

Таким образом вы тренируете сосуды, тренируете весь свой организм и подготавливаете себя ко входу в ледяную воду. Если вы этого не делаете, можно просто придти к нам в клуб. Мы по специальным методикам расскажем и покажем, как это делать правильно, и вы с нуля начнете с нами, не имея особой подготовки и опыта.

Единственное правило, которое необходимо соблюдать: приходить без обострения хронических заболеваний, не простуженным. Приходить в нормальном здоровом состоянии. И тогда процесс закаливания пойдет хорошо.

— Что с нами происходит при этом?

— Погружение в ледяную воду — это в любом случае стресс для организма. Но мы использует этот стресс полезных целях — для того, чтобы запускались процессы омоложения, быстрее циркулировала кровь, больше выделялось гормонов и так далее. Запускаются процессы, которые заставляют организм функционировать совсем в другом режиме — он начинает жить в режиме молодого тела.

Таким образом, с помощью стресса от ледяной воды мы и омолаживаемся, и укрепляем здоровье.

— Но я правильно понимаю, что закаливание — это не только вода…

— Мы практикуем также другие виды закаливания. Например, закалбег — мы на тренировках бегаем раздетыми. Проводим разминку на открытом воздухе без верхней одежды, бегаем босиком по снегу, обливаемся и погружаемся в ледяную воду — в водоем. Так что разносторонне развиваем себя в этом отношении…

— То есть, моржи совсем не болеют? Можно так сказать? Или все-таки иногда какой-то вирус может и вас одолеть?

— Понимаете, моржи — это обычные, нормальные люди, которые не сразу справляются с этой задачей — победить болезни. Для этого нужны регулярные тренировки в течение шести–семи лет, смотря у кого какое состояние здоровья. Но, когда человек начинает заниматься закаливанием, простудные и иные заболевания проходят уже не в такой тяжелой форме и становятся менее длительными. Постепенно человек обретает опыт и холодовую устойчивость, укрепляет иммунитет, и болезни отступают.

Мы уже ходим раздетые в любую погоду, в том числе зимой и в демисезонье — и в дождь, и в снег. Чувствуем при этом себя хорошо и можем после пробежки в раздетом виде еще и в ледяной воде проплыть, а потом побежать раздетыми домой. Это уже говорит о том, что регулярные тренировки позволили выработать достаточную холодовую устойчивость.

— Приближает праздник Крещения, когда у нас, наверно, половина страны дружно прыгает в прорубь. Скажите, а реально ли человеку сейчас подготовиться к этому, чтобы все прошло без стресса, без последствий?

— Человек хочет очистить тело и душу, испытать те ощущения, которые он не испытывал раньше — войти в эту ледяную воду. Но то, что люди иногда говорят — «окунулся на Крещение и потом целый год не болел» — это, конечно, или простое совпадение, или преувеличение. Одного раза, безусловно, недостаточно даже в Крещенскую ночь для того, чтобы укрепить свое здоровье и чувствовать себя здоровым и не подвергаться простудам.

Как же подготовиться? Я уже говорила — можно практиковать контрастный душ, можно при посещении, например, бани, использовать сначала баню, потом — бассейн. Это тоже тренировка сосудов и подготовка к более экстремальным процедурам. И тогда уже будет нормальная реакция на холодную воду. Можно также попробовать воздушные ванны — открывать балкон и делать какое-то время раздетым физические упражнения.

Когда выпадет снег, можно будет немного побегать босиком по нему. При этом для новичков температура не должна быть ниже пяти градусов мороза. Даже людям с опытом закаливания не рекомендуется ходить по снегу при температуре ниже десяти градусов. При этом, конечно, [у всех будет] разное время нахождения на снегу. Нужно смотреть, чтобы ноги не обморозились, потому что все-таки у каждого свой порог холодовой устойчивости. Это все чисто индивидуально. Нужно слушать свой организм и делать то, что тебе во благо, а не вредит. Таким образом, различные формы закаливания помогут подготовиться к Крещенским купаниям.

— А теперь немножко, что называется, каверзный вопрос… Среди моржей, насколько мне известно, идет спор, стоит ли делать из закаливания спорт высоких достижений? Все же что это — спорт или физиопроцедура? Я видела, проводятся заплывы, соревнования… А у вас какая позиция?

— У нас отношение к зимнему плаванью, действительно, как к серьезному виду спорта. У нас есть Федерация зимнего плавания России. Регулярно проводятся соревнования регионального, федерального и международного уровней. Например, мой клуб «Моржи столицы» проводит в 13–24 марта 2020 года шестой этап Кубка России по зимнему плаванью. Кубок России состоит из шести этапов по городам России. У нас проходят чемпионаты мира, на которые приезжают люди со всех континентов нашей планеты. У нас проходят международные заплывы, такие как заплыв через Берингов пролив.

В 2013 году мы от Чукотки до Аляски пропыли эстафетно — командой из 55 лучших пловцов со всего мира. Я тоже принимала участие в этом заплыве, который зарегистрирован как мировой рекорд. У нас есть сертификат, подтверждающий это достижение.

Сейчас у нас как раз период подготовки к аккредитации в Минспорта РФ на предмет того, чтобы зимнее плаванье признали видом спорта и, соответственно, относились к нему настолько же серьезно, как к футболу, к легкой атлетике, к плаванью, к другим видам спорта, которые поддерживаются на государственном уровне. Мы этого уже достойны, мы до этого уже доросли. Мы сделали Россию самой сильной страной в мире зимнего плаванья. Сборная России непобедима — она самая сильная в мире!

— Скажите, а есть ли какие-то, будем так говорить, системные ограничения для серьезного закаливания?

— Да, безусловно. Если есть серьезные сердечно-сосудистые заболевания, психические заболевания, [заболевания] суставов, скелета и так далее, то этим людям противопоказаны холодовые ванны и вообще холод. Нужно разумно подходить к этому процессу. Среди людей, которые приходят в наш клуб, не было каких-то серьезных случаев, когда бы приходилось человеку отказывать. То есть, приходят люди, которые понимают, что они сами в ответе за свое здоровье. Все получают поддержку и хорошие результаты от процедур закаливания.

— А если маленький ребенок или беременная женщина?

— Нет, конечно же, это все не противопоказания! Беременность — это не болезнь, беременная — такой же человек. [Смеется.] Можно принимать ледяные ванны и беременным, и детям с самого маленького возраста.

Безусловно, есть разные мнения на этот счет. Мы закаливали маленьких деток, начиная с годика. Вместе со взрослыми нормально себя чувствуют в проруби, потому что они не понимают, что это «плохо» или «хорошо». Относятся к закаливанию как к нормальной процедуре. Я знаю маленьких детей, которые в четыре года проплывают 25 метров — с плавательным кругом, конечно, и со страховкой со стороны своих родителей. В Санкт-Петербурге мы видели такого мальчика и его семью. В Уфе мы видели, как девочку закаливали с грудничкового возраста. Мы в нашем клубе тоже такое практикуем. В этом сезоне ко мне пришли не только взрослые, но и дети школьного возраста. Есть у нас один маленький моржонок, его закаливает папа. Так что, противопоказаний в связи с детским возрастом или беременностью нет!

— Я сама с недавнего времени немного моржую. Часто зову знакомых — давай на выходных со мной в прорубь! Они и хотят вроде бы, но не могут решиться, боятся, говорят: «Ой, вообще, хотелось бы, но я такая мерзлявая!» Как таких мотивировать?

— Если человек сам для себя пока еще не решил, что он готов войти в ледяную воду, значит, ему пока нужно самому провести эту психологическую работу. Мы ведь насильно никого в прорубь не затаскиваем. [Смеется.] У нас люди с удовольствием входят в ледяную воду, потому что создается такая атмосфера, что мы все с радостью принимаем эти ледяные ванны. Новички забывают про все свои страхи и вслед за нами идут в ледяную воду, ходят такие же радостные, как и мы. То есть, момент преодоления страхов перед холодной водой стоит в любом случае перед каждым человеком.

Мы все нормальные люди — все равно этот холод чувствуем. Но холодовая устойчивость тренируется, и человек, который постоянно делает холодовые процедуры, более отважно входит в ледяную воду и знает, что при выходе всегда будет хорошо. Собственно, на этом, на физиологических свойствах организма, все и основано. Организм, попадая в чуждую ему среду, например — в ледяную воду, начинает бороться за жизнь. И, соответственно, у нас и процессы кровообращения меняются: идет отток крови от конечностей к центральным органам — к сердцу, легким. Там повышается температура. А конечности, наоборот, обескровлены и мерзнут. Поначалу руки и ноги сильно мерзнут в ледяной воде. Но при этом все очень быстро восстанавливается. Когда человек выходит из ледяной воды — выбрасывается огромное количество адреналина, а также эндорфина — гормона радости, и так далее.

Человек чувствует прилив энергии, радости, бодрости — идет внутренний согрев. Если человек начинает дрожать от холода — это хороший знак. Это значит, что начинается внутренняя работа мышц — они начинают сокращаться, и идет внутренний согрев. Человек естественным способом пытается себя согреть.

У нас ведь в организме все устроено очень мудро! Надо просто это изучить, знать, понимать и с удовольствием принимать. Эти холодовые ванны позволяют нам и жить дольше и активнее, и быть бодрыми, и чувствовать себя хорошо.