Москва, 29 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин обладает большим стремлением к самообучению. Об этом рассказал руководитель Калужской области Анатолий Артамонов в интервью для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе государства.

По словам губернатора региона, он никогда не встречал людей, которые бы имели такую жажду к самообучению. Он вспомнил 2000 год, когда впервые пришел к российскому лидеру в качестве главы региона.

«Мы говорили с ним меньше часа, и за это время он четыре страницы текста за мной записал. Ему было интересно все», — подчеркнул Артамонов.

Ранее в рамках этого же проекта бывшая глава министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль призналась, что ей всегда было интересно наблюдать за главой российского государства, поскольку он мыслит в геополитическом ключе. Кроме того, по словам экс-министра, Путин может смягчать различные ситуации, развитие которых зачастую нельзя предсказать.

Ранее Карин Кнайсль раскритиковала Европейский союз (ЕС) за нежелание поддерживать инициативы и предложения Владимира Путина.