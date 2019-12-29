Последствия ДТП с пассажирским автобусом в Эстонии попали на видео

Таллин, 29 декабря. Пассажирский автобус, следовавший из Санкт-Петербурга, перевернулся на трассе в Эстонии. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места аварии.

Авария произошла на 30-м километре трассы Таллин — Нарва утром воскресенья. В автобусе находились 67 человек, в числе которых двое водителей.

Как стало известно ФАН, пострадали девять человек. Из них четверо — россияне, пятеро — граждане Латвии. Медики оперативно оказали медицинскую помощь получившим травмы.

«Тяжелых среди пострадавших в ДТП нет», — сообщил источник.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал в ров. Правоохранители выясняют обстоятельства и причину аварии.

На кадры, поступившие в распоряжение ФАН, попали последствия дорожно-транспортного происшествия.

Ранее ФАН опубликовал снимки с места ДТП с участием иномарок в Вологодской области. Жертвами аварии на 676-м километре трассы Москва — Архангельск стали четыре человека. По предварительной информации, водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и врезался в Nissan Almera.