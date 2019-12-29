«Брайтон» заинтересовался нападающим ЦСКА Чаловым

Москва, 29 декабря. Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов находится в сфере интересов «Брайтона», рассказал источник Федерального агентства новостей.

По его словам, клуб не обращался в ЦСКА и пока не планирует предпринимать попыток для подписания россиянина. Сообщается, что в английском клубе хотят продолжить наблюдать за футболистом, цена на которого в настоящий момент составляет около 30 миллионов евро.

Кроме того, за игроком следит еще ряд команд, среди которых выделяются «Эвертон» и «Кристал Пэлас».

Ранее об интересе «Брайтона» к Чалову сообщили британские СМИ. В текущем сезоне на счету 21-летнего нападающего 19 матчей РПЛ, пять голов и три результативных передачи.

В то же время стало известно об интересе ЦСКА к защитнику Федору Кудряшову. «Армейцы» рассматривают вариант с приглашением 32-летнего игрока. В клубе обсуждается краткосрочный контракт до конца сезона с возможностью продления. При этом у игрока есть предложения от зарубежных клубов.

А ранее в сфере интересов московского футбольного клуба оказался защитник футбольного клуба «Ростов» Евгений Чернов. Выкупить игрока левого фланга обороны могут в зимнее трансферное окно за почти три миллиона евро. К Чернову также есть также интерес со стороны других клубов как из России, так и из-за рубежа.