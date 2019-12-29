Дети с прифронтовых территорий в Донбассе приняли участие в главной елке ЛНР

Луганск, 29 декабря. Дети с прифронтовых территорий Луганской Народной Республики приехали в Луганск, чтобы поучаствовать в главной новогодней елке, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Около 300 детей из прифронтовых районов Луганской Народной Республики, а также ребята, получившие ранения во время боевых действий в Донбассе, приехали на главную новогоднюю елку в Луганск. Чтобы поздравить лично, их собрал глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Я поздравляю вас с наступающим Новым годом! — обратился глава республики к юным гостям. — Желаю вам всего самого-самого хорошего, доброго! Мы, взрослые, сделаем все для того, чтобы у вас было счастливое детство, для того, чтобы вы росли счастливыми, здоровыми и образованными».

Пообщавшись с ребятами, глава ЛНР пригласил их на новогоднее представление в Луганский академический русский драматический театр. Там их ждала новогодняя сказка «Щелкунчик».

Кульминацией праздника стали, конечно же, новогодние подарки.

О новогодней елке в Луганске и других важных событиях ЛНР за прошедшую неделю можно узнать в дайджесте Федерального агентства новостей.