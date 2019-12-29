ДНР привезла пленных силовиков ВСУ для обмена на КПП в Горловке

Донецк, 29 декабря. Донецкая Народная Республика привезла украинских силовиков на контрольно-пропускной пункт (КПП) в Горловке, где должен пройти обмен заключенными между республиками Донбасса и Киевом. Об этом сообщает в воскресенье с места событий корреспондент Федерального агентства новостей.

На данный момент автомобили с киевскими силовиками находятся на территории КПВВ на окраине Горловки. Кроме того, на месте присутствуют представители аппарата омбудсменов ДНР и ЛНР, представители МККК и силовых структур.

Точное число человек, которых планируют обменять, стороны в настоящее время не называют. Власти ДНР ранее сообщали о готовности передать украинской стороне 55 человек, забрать — 87. Руководство ЛНР сообщало, что готово передать до 30 человек.

Напомним, предыдущий обмен удерживаемыми лицами состоялся в конце 2017 года и стал самым масштабным за время гражданской войны в Донбассе.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ украинские власти объявили о старте военной кампании против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но Киев систематически нарушает Минские соглашения.