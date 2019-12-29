Диетолог дал рекомендации по возвращению к обычному режиму питания после Нового года

Москва, 29 декабря. Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал, как вернуться к обычному режиму питания после новогоднего застолья.

1 и 2 яваря после обильного приема пищи на Новый год полагается разгрузить органы пищеварительного тракта. Россияне могут поесть кисломолочные продукты — кефир, йогурт, простоквашу.

Если кисломолочная диета вам не подходит, переходите на фрукты и овощи, предложил специалист. Хорошо помогает взбодриться и прийти в себя после Нового года физическая активность, пишет издание «Газета Кемерова».

Тутельян посоветовал обязательно выйти на прогулку, а лучшу встать на лыжи или пойти в бассейн. Вода и плавание способствует тому, что ваш организм быстро справится с последствиями переедания.

Есть небольшая хитрость, чтобы пережить новогоднюю ночь. По словам диетолога, можно себе ни в чем не отказывать, но есть из маленькой тарелки маленькой ложкой.

Ранее главный московский нарколог назвал самый «безопасный» алкогольный напиток на Новый год. Он считает, что немного сухого белого вина не повредит.

При этом специалист напомнил о вреде алкоголя на организм человека. Он призвал не пить много и знать меру.

Актер сериала «Воронины» Андрей Носков рассказал, что чаще всего бывает на его новогоднем столе. По словам артиста, это «соленья с хренком».