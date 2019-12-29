«Современник» изменил время прощания с Волчек

Москва, 29 декабря. Московский драматический театр «Современник» начал церемонию прощания с многолетним художественным руководителем, народной артисткой СССР Галиной Волчек на два часа раньше запланированного времени из-за большого количества желающих проститься с актрисой.

В театре сообщили, что гражданская панихида началась в 9.00 по московскому времени вместо 11.00, как планировалось ранее. Решение о переносе было связано с большим ажиотажем — проводить артистку в последний путь в «Современник» пришли многие, передает Nation News.

Траурная церемония в театре завершится в 12.30. В 14.00 Галину Волчек похоронят на столичном Новодевичьем кладбище.

Художественный руководитель «Современника», известный отечественный режиссер и актриса умерла 26 декабря на 87-м году жизни. За несколько дней до смерти она была госпитализирована в реанимацию одной из московских клиник, где врачи диагностировали у нее проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Смерть Волчек стал большой потерей для отечественного театра, кино и культуры в целом. В Госдуме отметили, что она вырастила поколение артистов, и на ее спектаклях росло целое поколение людей.