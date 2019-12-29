В Госдуме объяснили, зачем информировать россиян о положенных им льготах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет россиян правом самостоятельно выбирать, как их будут информировать о полагающихся им льготах. В Госдуме объяснили необходимость этого нововведения.

Как следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации и вступившего в законную силу, граждане смогут выбирать, получать ли им сведения о полагающихся им льготах через портал госуслуг, единый колл-центр или путем посещения органов власти. Подписанный президентом закон направлен на то, чтобы россияне, живущие в самых отдаленных районах, имели беспрепятственный доступ к полной, достоверной и оперативной информации обо всех мерах господдержки федерального и регионального уровня, которые им предназначаются. Это касается различных жизненных ситуаций — рождения ребенка, выхода на пенсию, получения инвалидности и так далее.

Как пояснила в комментарии Федеральному агентству новостей член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, необходимость подписанного президентом закона давно назрела.

«Принимая этот закон, депутаты руководствовались тем, что далеко не каждый россиянин знает о тех гарантиях и льготах, которые ему полагаются. А найти и изучить информацию самостоятельно человеку достаточно сложно, потому что льготы предоставляются не только разными социальными учреждениями, но и разными уровнями власти», — объяснила Светлана Бессараб.

Депутат напомнила, что есть федеральные гарантии, региональные и даже местные, потому что муниципалитеты, обладающие соответствующими возможностями, предоставляют дополнительные социальные гарантии ветеранам, многодетным семьям и другим льготным категориям граждан. Например, льготы на проезд, на посещение театров, музеев, выставок и так далее.

«Чтобы все это знать, человеку потребуется много времени и усилий на поиски в Интернете, например. И далеко не факт, что он соберет все сведения. Но у нас есть Единая государственная информационная система социального обеспечения — ЕГИССО. И в ней собраны сведения обо всех льготах, предоставляемых гражданам разными уровнями власти и разными учреждениями. Подписанный президентом Владимиром Путиным закон даст людям доступ к этой системе через удобный для них канал. И это должно свести на нет ситуации, когда люди приходят ко мне на прием и говорят о том, что им нужна помощь государства, но они не знают, что им полагается и как это получить», — отметила Светлана Бессараб.

По ее словам, с подобными проблемами к ней неоднократно обращались и многодетные семьи, и матери-одиночки.