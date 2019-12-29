Стало известно, как Рудковская и Волочкова отпразднуют Новый год

Москва, 29 декабря. Звезды шоу-бизнеса рассказали, как отпразднуют Новый год. В частности, завесу тайны приоткрыли музыкальный продюсер Яна Рудковская и PR-менеджер экс-примы Большого театра Анастасии Волочковой.

По словам Рудковской, последние дни уходящего года она проведет на ледовой площадке. На этой неделе светская львица представила зрителям новое шоу «Золушка», участие в котором принял ее супруг Евгений Плющенко и их маленький сын Александр.

Вечером 31 декабря продюсер планирует собрать всю семью, в том числе старших детей, за праздничным столом и посмотреть «Голубой огонек».

«У нас всегда один и тот же сценарий дома: с оливье, селедочкой под шубой, холодцом, винегретом, пирожками и уточкой», — поделилась она с Nation News.

Волочкова же предпочитает проводить праздник не в семейном кругу, а с друзьями. Как рассказала ее PR-менеджер Наталья Ракицкая, балерина в новогоднюю ночь будет в поселке Новахово, а именно — в ресторанном комплексе на территории отеля Novahoff.

«Затем улетит на необитаемый остров Коh Yao Yai для погружения в первозданную природу», — добавила она.

Ранее основатель музыкальной группы «На-На» Бари Алибасов признался, что считает Новый год отличным способом для заработка денег. По его словам, такая мысль пошла из детства, когда будущий артист в блестящем костюме стихотворением для Деда Мороза «заработал» кулек конфет.

Грядущий год, согласно восточному календарю, будет годом Крысы. Астролог Олег Персидский дал несколько советов, которые помогут сбыться заветному желанию. Один из них — написать мечту на бумажке, свернуть в трубочку и поместить в елочную игрушку, которую следует повесить как можно выше.