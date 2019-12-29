ФАН публикует видео прощания с Галиной Волчек

Москва, 29 декабря. Церемония прощания с народной артисткой СССР Галиной Волчек проходит в Москве в театре «Современник», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Актриса была многолетним художественным руководителем государственного драматического театра столицы.

Гроб с телом Галины Волчек установлен на сцене театра. После церемонии прощания артистка будет похоронена на самом престижном кладбище Москвы — Новодевичьем. Ее захоронят рядом с режиссером Марком Захаровым, неподалеку от могил еще двух выдающихся артистов — Олега Табакова и Леонида Броневого.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве. Ее отец Борис (Бер) Волчек был советским кинорежиссером, сценаристом и оператором. Мать Вера Маймина — сценарист, выпускница сценарного факультета ВГИК. Творческая судьба Галины Волчек была предопределена.

Художественный руководитель «Современника» умерла 26 декабря на 87-м году жизни. Недавно Волчек перенесла двухстороннее воспаление легких, а в 2014 году у нее случилась блокада сердца.