Представители ЛНР выехали на КПП «Майорск» для обмена пленными

Луганск, 29 декабря. Представители Луганской Народной Республики с удерживаемыми лицами выехали на обмен пленными с Украиной на пункт пропуска «Майорск», сообщила руководитель рабочей группы по обмену пленных ЛНР Ольга Кобцева, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Кобцева выразила надежду, что обмен пленными пройдет в штатном режиме.

«Сегодня, 29 декабря 2019 года, мы отправляемся на пропускной пункт «Майорск» ДНР для того, чтобы произвести освобождение и обмен удерживаемыми лицами с территории Украины и с территории республик», — сообщила Кобцева.

Она уточнила, что в субботу была достигнута договоренность между сторонами конфликта и были составлены окончательные списки на обмен. Кобцева выразила надежду, что «украинская сторона до конца выполнит свои обязательства».

Ранее Кобцева обратила внимание, что действия украинской стороны чуть не сорвали обмен пленными. Подробности в дайджесте основных событий в ЛНР за неделю, который представило Федеральное агентство новостей.