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Подозреваемый в вооруженном нападении у синагоги под Нью-Йорком задержан

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Подозреваемый в вооруженном нападении у синагоги под Нью-Йорком задержан

Нью-Йорк, 29 декабря. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении вооруженной атаки возле здания синагоги в районе Монси под Нью-Йорком, в результате которой пострадали пять человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье полицией города Рамапо в социальной сети Facebook.

В полиции уточнили, что после нападения злоумышленник сбежал с места преступления, но в настоящий момент он задержан. Детали и его личность не указываются, пишут «Известия».

Сотрудники правоохранительных органов продолжают работу на месте происшествия, выясняются причины и обстоятельства атаки.

Как отмечает KP.ru, инцидент произошел на седьмой день празднования Хануки. В общей сложности за неделю было зафиксировано восемь нападений, которые могли быть связаны с религиозными мотивами.

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Источник: Facebook
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