Девять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Эстонии

Санкт-Петербург, 29 декабря. Пассажирский автобус, который следовал из Петербурга, попал в ДТП в Эстонии, сообщили эстонские СМИ.

Авария произошла ранним утром на 30-м км трассы Таллинн — Нарва. В автобусе находилось 67 человек, в том числе двое водителей, пишет 78.ru.

Травмы получили девять человек, в том числе четыре гражданина Латвии. Им оказали медицинскую помощь. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал в ров.

Правоохранители выясняют обстоятельства и причину ДТП.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области столкнулись две иномарки, четыре человека погибли на месте аварии.