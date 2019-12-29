Жириновский предложил создать должность вице-президента РФ

Москва, 29 декабря. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил создать в РФ пост вице-президента. Инициативу политик выразил в собственном Telegram-канале.

По мнению Жириновского, появление новой должности в стране позволит «разгрузить главу государства», на плечи которого ложится «огромное бремя обязанностей».

«Функции управления вполне могли бы быть разделены между президентом, его заместителем и премьер-министром», — считает лидер ЛДПР.

Стоит отметить, что это далеко не первая инициатива, высказанная политиком на тему президентства. Так, Жириновский уже предлагал уменьшить срок полномочий российского лидера до пяти лет с шести нынешних. Он также поддерживал идею исключить из Конституции оговорку «подряд», которая касается вопроса возможности занимать высший административный пост в государстве.

Ранее Жириновский предложил президенту РФ Владимиру Путину учредить праздник основания неделимой России и отмечать его 21 сентября. По его словам, в этот день русские князья, уставшие от междоусобицы, решили вместе встречать любого врага. На сегодняшний день россияне отмечают День независимости, приуроченный к принятию Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года.