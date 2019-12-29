Аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию крушения самолета

Алма-Ата, 29 декабря. Международная воздушная гавань Алма-Аты, при вылете из которой 27 декабря потерпел крушение лайнер авиакомпании Bek Air, разместила на своей странице в Facebook поминутную хронологию катастрофы.

«Для того, чтобы было полное понимание того, что происходило в первые минуты после катастрофы, приводим поминутную хронологию действий служб алма-атинского аэропорта», — говорится в сообщении.

Согласно информации воздушной гавани, регистрация на рейс стартовала в 05.35 по местному времени (02.35 по московскому времени), завершилась — в 06.35, а спустя 28 минут было объявлено об окончании посадки. Взлет произошел в 07.21, а через минуту борт пропал с радаров. В 07.24 начальник полетов объявил тревогу для всего личного состава аварийно-спасательной команды аэропорта.

В 07.36 на место крушения прибыл первый пожарно-спасательный расчет СПАСОП аэропорта, передал всю информацию о разрушенном воздушном судне в квадрате 18 «В» и приступил к эвакуации пассажиров.

Далее — в 07.38 — на место прибыл полный состав СПАСОП и приступил к эвакуации пассажиров. В 07.39 начальник СПАСОП запросил дополнительные силы городских больниц и клиник, а в 07.42 аварийно-спасательная команда аэропорта была на месте в полном составе.

Как сообщали «Известия», в Казахстане в прошедшую субботу был объявлен день общенационального траура из-за авиакатастрофы лайнера под Алма-Атой, в результате которой погибли 12 человек.