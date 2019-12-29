Емельяненко победил Джексона в первом раунде, видео нокаута появилось в Сети

Токио, 29 декабря. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко победил представителя США Куинтона Джексона в поединке в рамках Bellator, видео непродолжительного боя опубликовали в Сети.

Встреча, прошедшая в Японии, завершилась победой россиянина нокаутом в первом раунде.

«Можно выдохнуть»: Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в первом раунде pic.twitter.com/alFzs9PWYW — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 29, 2019

В общей сложности в активе 43-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Этот поединок стал для россиянина финальным в Стране восходящего солнца. Суммарно Емельяненко провел 27 боев в Японии, где у бойца есть большое число поклонников. Именно японцы дали россиянину прозвище «Последний император».

Джексон — экс-обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), за его плечами 38 побед и 14 поражений.