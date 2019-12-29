«Аэрофлот» приостановил продажу билетов в ДФО для льготников

Москва, 29 декабря. «Аэрофлот» приостановил продажу субсидируемых билетов в городах Дальнего Востока в связи с бюджетным финансированием. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

На прошлой неделе перевозчик объявил о старте продаж авиабилетов для льготников для полетов на Дальний Восток, в Симферополь, Калининград и в обратном направлении.

С 28 декабря компания приостановила бронирование мест на рейсах внутри Дальневосточного федерального округа (ДФО), а также с Дальнего Востока в Центральную часть России. Причиной названо освоение лимита государственных субсидий на перевозки по данным направлениям.

«В случае поступления дополнительных средств на программу субсидируемых перевозок продажа льготных авиабилетов по указанным тарифам будет незамедлительно возобновлена», — говорится в сообщении компании.

Отметим, что приобрести субсидируемые авиабилеты могут россияне в возрасте до 23 лет; женщины старше 55 лет; мужчины в возрасте более 60 лет; граждане, сопровождающие ребенка-инвалида и инвалиды с детства второй или третьей группы; россияне, обладающие удостоверением многодетной семьи.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал, что никто не будет отменять плоские тарифы на авиабилеты на Дальний Восток. По словам главы государства, у «Аэрофлота» есть резервы для субсидирования льготных тарифов. Путин призвал добиваться роста дохода россиян, снижения издержек при перевозках, и таким образом снижать стоимость билетов.