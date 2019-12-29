Пилот посадил неисправный самолет на кукурузное поле в Аргентине

Буэнос-Айрес, 29 декабря. Частное воздушное судно Cessna C560X с девятью пассажирами на борту совершило аварийную посадку на кукурузное поле в Аргентине после отказа одного из двигателей. Об этом в воскресенье сообщает интернет-портал Infobae.

Согласно сведениям ресурса, инцидент произошел в субботу. Лайнер вылетел из воздушной гавани в пригороде Буэнос-Айреса, погодные условия были неблагоприятные, но, по предварительным данным, риска не представляли.

Однако в ходе полета в работе одного из двигателей возникла техническая неисправность, и командир воздушного судна (КВС) решил посадить самолет на засеянное кукурузой поле. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, в августе текущего года лайнер компании «Уральские авиалинии» совершил жесткую посадку в Раменском районе Московской области. Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин спасли жизни больше 230 пассажиров и членов экипажа А321, посадив воздушное судно с двумя отказавшими двигателями на кукурузное поле.