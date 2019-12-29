ЛНР итоги 22–29 декабря: повышение пенсий, главная елка, переговоры об обмене пленными

Федеральное агентство новостей представляет дайджест основных событий, произошедших в Луганской Народной Республике за неделю с 22 по 29 декабря.

Киев нарушил принцип обмена пленными

В понедельник, 23 декабря, контактная группа по Донбассу в формате видеоконференции обсудила вопрос обмена пленными и договорилась провести его до конца года. Однако Киев в одностороннем порядке исключил из списков на обмен ряд лиц, не придерживаясь принципа «всех установленных на всех установленных». По словам представителя ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольги Кобцевой, такими действиями Киев может сорвать обмен пленными.

«Украина предоставила республикам информацию, что на обмен отказываются около 40 человек. И со стороны Луганской Народной Республики тоже есть один отказник. Поэтому принято было решение 27–28 числа провести верификацию этих людей и уже тогда определиться с окончательным списком людей, которые будут участвовать в обмене», — констатировала она.

Пасечник заслушал отчеты министерств и администраций ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник на текущей неделе провел рабочее совещание с руководителями министерств и ведомств, а также с главами администраций городов и районов республики. В ходе встречи он получил отчеты о выполненных в 2019 году программах и проведенных мероприятиях. Главы городов и районов ЛНР доложили Пасечнику об утверждении тарифов по содержанию придомовых территорий и вывозу ТБО.

Размер пенсий жителей ЛНР увеличится в 2020 году

Размер социальных и пенсионных выплат увеличат в Луганской Народной Республике с января 2020 года. Глава ЛНР анонсировал повышение пенсий на 20%, а зарплат госслужащим и работникам государственных органов республики — до 26% к должностному окладу. По данным Минсоцполитики, повышение пенсий коснется более 400 тысяч пенсионеров республики. Размер средней пенсии после повышения составит 7,5 тысячи рублей.

«Реализуемые в 2019 году социальные программы позволили охватить мерами социальной поддержки сотни тысяч наших граждан. С целью реализации государственных гарантий дважды принято решение о существенном повышении пенсионных и социальных выплат, а также заработных плат», — заявила министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова.

Молодежный парламент ЛНР подвел итоги 2019 года

Итоговое пленарное заседание молодежного парламента при Народном совете ЛНР состоялось на текущей неделе в Луганске. Депутаты молодежного парламента с мая 2019 года стали организаторами и участниками 400 различных мероприятий, а также приняли участие в разработке более 20 законопроектов.

Главная елка ЛНР прошла в Луганске

300 детей, живущих у линии соприкосновения в Луганской Народной Республике, а также получившие ранения во время боевых действий в Донбассе, приехали в Луганск на главную елку, где встретились с Пасечником. Глава ЛНР пообщался с детьми и пригласил их посмотреть сказку «Щелкунчик». После представления дети получили новогодние подарки.