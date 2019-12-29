Сын Яковлевой испугал подписчиков последствиями удаления тату с лица

Москва, 29 декабря. Сын известной актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных прошел перед праздниками очередную процедуру по удалению татуировок с лица, которая привела к сильному отеку.

Молодому человеку на этот раз обработали зону подбородка. Стоит отметить, что удаление изображений с тела — процесс гораздо более болезненный, чем их нанесение.

В течение суток после процедуры у сына Яковлевой отекла нижняя часть лица. Последствия он показал в Instagram Stories, однако снимок спустя время пропал из социальной сети. Он также сделал пост, в котором признался, что задремал во время удаления тату.

После посещения клиники молодой человек, как успели заметить подписчики, выглядит пугающе. Впрочем, такой эффект от применения лазера, по словам экспертов, вполне допустим.

Молодой человек — сын Яковлевой от брака с Валерием Шальных. Он забил татуировками практически все тело и лицо. Однако позднее решил избавиться от части изображений.

Как признавалась Яковлева, она переживает за сына, но татуировки не стали поводом для скандалов в семье. По ее словам, со временем молодой человек сам пожалел о принятом им решении.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить делать татуировки несовершеннолетним. По его мнению, они оказывают негативное влияние на психологическое развитие человека.