В Роспотребнадзоре рассказали, как вернуть деньги при возврате билета

Москва, 29 декабря. Роспотребнадзор в преддверии новогодних праздников дал рекомендации гражданам РФ по покупке и возврату билетов на различные развлекательные мероприятия. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Специалисты учреждения напомнили, что при покупке билета необходимо обратить внимание, кто является «продавцом». Все перечни официальных посредников указаны на сайте организации. Оплата их услуг эквивалентна примерно 10% от стоимости билета. Она должна оформляться с обязательной выдачей покупателю документа, подтверждающего проведенный платеж, пишет «ФедералПресс».

Кроме того, необходимо проверить цену билета. Крайне важно, чтобы она не отличалась от стоимости, которая зафиксирована на сайте организации. Также надо обратить внимание на внешний вид билета. Все компоненты его оформления должны быть указаны на сайте организации, сообщает телеканал «360».

Уточняется, что 100% стоимости билета возмещается посетителю в случае отмены, замены или переноса проводимого организацией мероприятия. Помимо этого, если гость решил отказаться от посещения мероприятия за 10 дней до дня его проведения, то также можно рассчитывать на возмещение в полном объеме.