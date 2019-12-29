Поклонники Гагариной раскритиковали неудачную оптическую иллюзию на ее фото

Москва, 29 декабря. Пользователи Instagram раскритиковали неудачную оптическую иллюзию на одной из фотографий певицы Полины Гагариной в соцсети.

Звезда опубликовала серию из трех снимков, на которых позирует в вечернем черном платье в пол с высоким разрезом, демонстрирующим ноги, и черных туфлях-лодочках.

Поклонники указали, что на опубликованных кадрах размер стопы исполнительницы выглядит слишком большим.

«Да уж, фото в целом огонь, но там, где обувь, размер ноги кажется 65-го размера», — написала anshery1.

Гагарина с юмором ответила на комментарий.

«Так такой и есть», — сыронизировала певица.

Одна из подписчиц обвинила фотографа в некомпетентности из-за обмана зрения, но оценила образ исполнительницы.

«Согласна. Ступня больше головы, фотограф — отстой, а Полина — огонь», — прокомментировала dm_valitova.

Другая пользовательница отметила, что на последних двух снимках «как-то странно» смотрится шея певицы, еще одна девушка заявила, что ноги у Гагариной «как у жирафа».

Полина Гагарина — российская певица, композитор, модель и актриса. В 2015 году она представляла Россию на главном музыкальном европейском конкурсе «Евровидение» с песней Million Voices (Миллион голосов) и заняла второе место. В последние годы исполнительница участвует в роли наставника в вокальном проекте «Голос» на Первом канале.

Ранее Гагарина рассказала, что для нее значит патриотизм. Артистка поделилась, что видит его в единстве соотечественников и в преданности интересам Отчизны. Певица отметила, что любит петь для россиян, поскольку для нее важно вдохновлять их творчеством.