Путин разрешил самозанятым гражданам участвовать в закупках госкомпаний

Москва, 29 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, распространяющий меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) на самозанятых россиян, участвующих в процедуре закупок государственных компаний. Соответствующий документ размещен в воскресенье на официальном портале правовой информации.

На сегодняшний день физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», могут участвовать в закупках государственных предприятий на общих правилах вместе с другими участниками. При этом законодательство предвидит в отношении субъектов МСП инструменты поддержки при участии в закупках.

Отмечается, что закон распространяет меры поддержки на протяжении срока проведения проверки, установленной законом «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в российской столице, Подмосковье и Калужской областях, в Татарстане, а также в отношении самозанятых россиян.

Ожидается, что норма о приравнивании самозанятых граждан к субъектам МСП при закупках государственных предприятий будет функционировать на временной основе — на период проведения эксперимента по введению налога на профессиональную прибыль до 2028 года.