Названы льготы, положенные родителям детей-инвалидов

Москва, 29 декабря. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обязанности государственных органов информировать россиян о положенных им льготах. Чиновники назвали преимущества, предоставляемые детям-инвалидам и их родителям.

К примеру, ребенку с ограниченными возможностями полагается выплата социальной пенсии в размере 12 тысяч рублей ежемесячно. При этом в некоторых районах, например, Крайнего Севера, применяется специальный коэффициент.

Также выплаты каждый месяц полагаются тем, кто ухаживает за несовершеннолетними детьми-инвалидами или инвалидами с детства первой группы. Родителю или опекуну по закону полагаются 10 тысяч рублей, другим лицам — 1,2 тысячи рублей.

Согласно федеральному закону, дети-инвалиды имеют право на получение технических средств реабилитации, лекарственных препаратов, путевок на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд, а также компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммуналку в размере 50% и многое другое.

Родители и лица, ухаживающие за детьми-инвалидами, имеют такие права, как: получение ежегодного оплачиваемого отпуска по желанию и в удобное время, страховые пенсии и ряд послаблений при выплате налогов. В первую очередь, это касается имущественного налога и социального налогового вычета.

Напомним, в соответствии с законом, подписанным президентом России, гражданам предоставляется право выбирать способ получения информации о полагающихся им льготах. К примеру, получить нужные данные можно на портале госуслуг, через единый колл-центр или при посещении государственного органа.

Отметим, что с 1 января 2020 года вступят в силу новые законы, которые коснутся матерей, льготников и домовладельцев. К примеру, общий размер страховых пенсий будет проиндексирован на 6,6%.