Представители ЛНР с группой удерживаемых лиц выехали на обмен с Украиной

Луганск, 29 декабря. Представители Луганской Народной Республики направились на контрольный пункт «Майорское», где должен состояться обмен удерживаемыми лицами с Украиной. Об этом рассказала руководитель рабочей группы по обмену пленными ЛНР Ольга Кобцева.

Она выразила надежду, что «украинская сторона до конца выполнит свои обязательства».

Точное количество человек, которые примут участие в обмене, стороны не называют. Ранее в ДНР заявили о готовности передать Киеву 55 человек и о планах забрать 87 удерживаемых.

В ЛНР сообщали о готовности передать украинской стороне до 30 человек.

Предыдущий обмен удерживаемыми лицами произошел в декабре 2017 года и стал самым масштабным за все время конфликта на юго-востоке Украины. Тогда республикам Донбасса было передано 238 человек, а Киеву — 74, стороны условились продолжить процедуру. Ближайший обмен планировалось провести в начале 2018 года, однако договориться и осуществить его удалось лишь спустя два года.

Накануне стало известно, что обмен между Киевом и Донбассом 29 декабря пройдет без участия журналистов. Представителей СМИ не пустят на контрольный пункт «Майорское» в районе Горловки.