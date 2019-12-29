Ветераны из Калужской области отправили военным РФ в Сирию две тонны сладостей

Калуга, 29 декабря. Самолет военно-транспортной авиации ВКС РФ доставил в Сирию две тонных подарков для российских военных. Сладости были собраны Советом ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Калужской области.

«В коробках для военных печенье из Боровска, овсяное печенье. В Сирии этого точно нет, мы посылаем ребятам эти сладости, чтобы они почувствовали вкус родной земли», – сказала член областного совета ветеранов Алла Платова, передав от всех участников боевых действий, живущих в Калужской области, поздравления и низкий поклон.

Заместитель председателя совета ветеранов Анатолий Исаченко отметил, что сам был в Сирии в прошлом году. По его словам, солдат там кормят хорошо, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил с Новым годом российских военнослужащих, находящихся в Сирии. Шойгу добавил, что российские военнослужащие в Сирии выполнили все задачи, которые в этом году поставил перед ними президент РФ Владимир Путин.