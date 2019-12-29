В МИД России появится департамент по информационной безопасности

Москва, 29 декабря. В министерстве иностранных дел России объяснили, чем будет заниматься новое подразделение в составе дипломатического ведомства.

В социальной сети Facebook ведомство напоминает, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым в МИД России формируется 42-й департамент.

Так, новый департамент будет отвечать за разработку и реализацию государственной политики в сфере международной информационной безопасности (МИБ), в том числе за борьбу с использованием информационных технологий в военно-политических, террористических и других незаконных целях.

Кроме того, подразделение будет мониторить «деятельность международных организаций и форумов в указанной отрасли, работу в двустороннем формате», а также международно-политические моменты эксплуатации интернета, сообщает «ФедералПресс».

В МИД добавили, что новая структура займется подготовкой инициатив по модернизации нормативной правовой базы взаимодействия с другими государствами, международными организациями в области информационной безопасности.

Подразделение, отмечается в сообщении, будет участвовать в разработке и согласовании национальных инициатив и инструментов по информационной безопасности в области международного сотрудничества.