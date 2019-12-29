Завкафедры ЮУрГУ рассказала, как нельзя подавать рыбу к новогоднему столу

Москва, 29 декабря. К новогоднему столу нельзя подавать в сыром или соленом виде рыбу, которая пролежала на льду в магазине. Такой совет дала заведующая кафедрой «Пищевые и биотехнологии» Южно-Уральского госуниверситета Ирина Потороко.

По мнению биотехнолога, из рыбы, лежавшей на открытом воздухе, ни в коем случае нельзя делать суши. Также категорично данную рыбу нельзя солить самостоятельно.

«Такая рекомендация касается именно той рыбы, которую трогали руками продавцы и покупатели. Это значит, что там уже поселились и размножаются бактерии. Любую продукцию без вакуумной упаковки следует обработать термически», – цитирует РИА Новости Ирину Потороко.

Вместе с тем, она посоветовала на Новый год не есть покупную рыбу в больших количествах, поскольку чаще всего она выращена в искусственных условиях и имеет больше жира, чем дикие особи.

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