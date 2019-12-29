Капитан сборной Канады объяснил инцидент с гимном России

Острава, 29 декабря. Капитан сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес извинения за инцидент с российским гимном после поединка двух стран в рамках молодежного чемпионата мира (МЧМ). Слова нападающего приводятся в Twitter-аккаунте Hockey Canada.

«Извините, что не снял шлем во время гимна России после сегодняшнего матча, и я приношу извинения команде России и ее болельщикам. Как лидер команды я пытался проанализировать игру и оценить, как мы можем перегруппироваться», — объяснил 19-летний форвард.

Канадский спортсмен признался, что «был потерян в тот момент». По его словам, российская сборная отлично выступила, а он ни в коем разе не хотел «проявить неуважение».

Поединок сборных России и Канады прошел в субботу и завершился с разгромным счетом 6:0 в пользу команды Валерия Брагина. Эта победа стала крупнейшей для российской команды в истории противостояний с этой страной в рамках молодежных чемпионатов мира (МЧМ).

Ранее по окончании игры двух сборных Хэйтон не снял шлем во время исполнения национального гимна Российской Федерации. Это увидел капитан национальной команды России Григорий Денисенко, который сделал замечание своему сопернику и арбитру матча. Впрочем, после исполнения гимна во время рукопожатия с оппонентами никто из российских хоккеистов не стал жать руку Хэйтону.