Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира по хоккею. События дня. ФАН-ТВ

Рекордное число массовых убийств в США В США в этом году поставили новый рекорд, но вовсе не со знаком «+». В 2019 число массовых убийств в Штатах достигло максимальных показателей. Как отмечают местные СМИ, зарегистрирован 41 случай, когда от рук преступников погибали четыре или больше человек. В большинстве своем, злоумышленники открывали огонь в общественных местах. В результате таких нападений погибли 211 человек. Особенно кровавым для американцев стал август. Третьего и четвертого числа сразу трое открыли огонь в разных городах Штатов. В торговом центре Эль-Пасо мужчина застрелил 22 человека. После всех случаев в США решили рассмотреть закон об усилении оружейного контроля, но пока это ни к чему не привело.

Мадуро назвал Дуке национальным врагом Враг Венесуэлы находится в Боготе. Об этом заявил президент Боливарианской республики Николас Мадуро. Как отметил глава государства, национальный враг страны — его коллега из Колумбии Иван Дуке. Именно он стоит за попытками дестабилизировать ситуацию в Венесуэле. А она в уходящем году была не спокойной. В начале 2019 оппозиционер Хуан Гуйдо объявил себя временным президентом страны. Его поддержали США, Канада, Бразилия, Колумбия. А Россия, Мексика, Боливия, Куба признали легитимного главу государства. Тогда в попытке госпереворота Николас Мадуро обвинил Вашингтон.

В МИД РФ появится 42-й департамент Новый департамент Министерства иностранных дел России будет работать в сфере международной информационной безопасности. Об этом ведомство сообщило на странице в Facebook. Специалисты созданного отдела «будут заниматься разработкой и реализацией государственной политики в области международной информационной безопасности, в том числе борьбой с использованием информационных технологий в военно-политических, террористических и иных преступных целях». Напомним, накануне президент страны Владимир Путин подписал закон, согласно которому в МИД появится 42 департамент.