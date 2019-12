Неизвестный с мачете напал на людей возле синагоги под Нью-Йорком

Нью-Йорк, 29 декабря. Несколько человек получили ранения при нападении неизвестного мужчины, вооруженного мачете, около здания синагоги в Монси — пригороде Нью-Йорка. Об этом сообщает в воскресенье PM Breaking News.

Monsey Stabbing:

- At least 3 injured after stabbing attack at a Rabbi’s house in Monsey, NY

- Reports that stabbing occurred during a Hannakuh celebration

- At least one attacker tried to enter adjoining synagoguepic.twitter.com/VUWpro0J1n