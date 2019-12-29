Рок-музыкант Шнуров высмеял Сюткина, обсуждая его наставничество в «Голосе»

Москва, 29 декабря. Музыкант и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров подшутил над своим коллегой, певцом и композитором Валерием Сюткиным. Обсуждая наставников на шоу «Голос», Шнуров намекнул о старости музыканта.

Данную шутку рок-музыкант произнес в разговоре с Иваном Ургантом в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Телеведущий предположил, что Шнуров станет лучшим наставником завершающегося сезона «Голоса», но также отметил и серьезную конкуренцию, обратив внимание на Валерия Сюткина, пишет РИА Новости.

В свою очередь Шнуров намекнул на старость своего коллеги.

«Он выходит и оставляет за собой много песка. А так вообще замечательный человек! Человек-рок-н-ролл, человек-блестящие ботинки», – заявил Шнуров, добавив, что и сам стал походить прической на Сюткина, а после и проверил, нет ли под ним песка.

Напомним, ранее певец Константин Меладзе вместе со зрителями музыкального шоу «Голос» вновь обрушились с критикой на лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова. Причиной тому стало его наставничество над участницей «Голоса» Рагдой Ханиевой.

Накануне стали известны финалисты музыкального шоу «Голос» — ими стали Аскер Бербеков, Антон Токарев, Ив Набиев и Арсен Мукенди. Пишет Газета.ru. Подопечной Шнурова в данном списке не оказалось.