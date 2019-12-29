Мураев заявил, Россия сможет полностью заместить мощности ГТС Украины

Киев, 29 сентября. С помощью газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» Россия сможет полностью заместить мощности газотранспортной системы (ГТС) Украины. Таким мнением поделился бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев, выступление которого опубликовано на YouTube-канале «НАШ».

Так экс-парламентарий Мураев прокомментировал прошедшее 20 декабря подписание протокола о газовом сотрудничестве между Москвой и Киевом. В соответствии с документом для продолжения транзита «Газпром» заключит с «Оператором ГТС Украины» соглашение, а с «Нафтогазом» — контракт по бронированию мощностей для транспортировки. Согласно плану, в будущем году российская компания забронирует мощности для транзита 65 миллиардов кубометров голубого топлива, а в последующие три года — по 40 миллиардов кубов при регистрации конкурентного тарифа.

«Чтобы понимать, что происходит, необходимо понимать мощности ГТС Украины — это около 145 миллиардов в год — и мощности обводящих газопроводов: две нитки «Северного потока» — 55 миллиардов каждая и «Турецкий поток» — чуть больше 30», — отметил украинский эксперт.

Мураев указал на то, что на фоне американских рестрикций строительство «Северного потока — 2» может задержаться, поэтому, по его мнению, «разговоры о 65 миллиардах кубов газа», которые будут транспортироваться через украинскую ГТС, — это те объемы, которые российская сторона временно не может поставлять через другие источники, не нарушая обязательства перед ЕС.

Как сообщала «Газета.Ru», США выступают против возведения «Северного потока — 2», поскольку стремятся поставлять на европейский рынок свой сжиженный природный газ (СПГ) по завышенной стоимости. Кроме того, против российского проекта выступает Украина, которая боится потерять колоссальную прибыль от транзита российского газа.