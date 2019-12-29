Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Мураев заявил, Россия сможет полностью заместить мощности ГТС Украины

54
0 Оставить комментарий

Мураев заявил, Россия сможет полностью заместить мощности ГТС Украины

Киев, 29 сентября. С помощью газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» Россия сможет полностью заместить мощности газотранспортной системы (ГТС) Украины. Таким мнением поделился бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев, выступление которого опубликовано на YouTube-канале «НАШ».

Так экс-парламентарий Мураев прокомментировал прошедшее 20 декабря подписание протокола о газовом сотрудничестве между Москвой и Киевом. В соответствии с документом для продолжения транзита «Газпром» заключит с «Оператором ГТС Украины» соглашение, а с «Нафтогазом» — контракт по бронированию мощностей для транспортировки. Согласно плану, в будущем году российская компания забронирует мощности для транзита 65 миллиардов кубометров голубого топлива, а в последующие три года — по 40 миллиардов кубов при регистрации конкурентного тарифа.

«Чтобы понимать, что происходит, необходимо понимать мощности ГТС Украины — это около 145 миллиардов в год — и мощности обводящих газопроводов: две нитки «Северного потока» — 55 миллиардов каждая и «Турецкий поток» — чуть больше 30», — отметил украинский эксперт.

Мураев указал на то, что на фоне американских рестрикций строительство «Северного потока — 2» может задержаться, поэтому, по его мнению, «разговоры о 65 миллиардах кубов газа», которые будут транспортироваться через украинскую ГТС, — это те объемы, которые российская сторона временно не может поставлять через другие источники, не нарушая обязательства перед ЕС.

Как сообщала «Газета.Ru», США выступают против возведения «Северного потока — 2», поскольку стремятся поставлять на европейский рынок свой сжиженный природный газ (СПГ) по завышенной стоимости. Кроме того, против российского проекта выступает Украина, которая боится потерять колоссальную прибыль от транзита российского газа.

Новости партнеров

Источник: YouTube-канал «НАШ»
Новости партнеров