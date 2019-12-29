Продюсер «Ласкового мая» обвинил Малахова в предательстве

Москва, 29 декабря. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил телеведущего Андрея Малахова в предательстве после очередного выпуска передачи «Привет, Андрей».

В эфире телеканала «Россия 1» бывший солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов обвинил Разина в том, что продюсер якобы мешает ему гастролировать, а сам исполняет хиты группы под фонограмму с голосом Шатунова. Певец рассказал также, что Разин обманом добился того, чтобы стать крестным его ребенка, но уже много лет не встречается со своим крестником. Прозвучавшие обвинения привели продюсера в ярость, о чем он сообщил в своем Instagram.

«Как был Малахов проституткой, так ей и останется. И собрал проституток. Андрей, имей в виду, ты теперь получил врага номер один в лице Разина. Я никогда тебе не прощу этого предательства», — написал Разин.

«Досталось» от продюсера и присутствовавшему в студии Филиппу Киркорову.

«Ты тоже был в подобной ситуации. На тебя тоже нападали. Я тебя всегда защищал. Как ты можешь подгавкивать этим негодяям. Ты знаешь, откуда я взял этого парня (Юрия Шатунова — Прим. ФАН), из какого болота его вытащил и ты знаешь, как я его сделал человеком», — обратился к певцу руководитель «Ласкового мая».

По словам Разина, все прозвучавшие против него обвинения были ложными.

Ранее «Известия» сообщили, что Юрий Шатунов подал в суд на правообладателей песен группы «Ласковый май».

Группа «Ласковый май» была создана в СССР в 1986 году. Всесоюзная популярность пришла к коллективу после того, как его заметил администратор группы «Мираж» Андрей Разин. В 1991 году группа распалась, после чего Шатунов прекратил выступления и уехал в Германию. Концерты в новом составе возобновились в 2009-м на фоне выхода на экраны художественного фильма «Ласковый май».