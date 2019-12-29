Путин подписал закон о строгом наказании за нелегальную добычу янтаря

Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает строгое наказание за нелегальные сделки, связанные с добычей и продажей янтаря, нефрита и иных полудрагоценных камней. Отныне за подобные преступления подозреваемым грозит крупный штраф и даже лишение свободы.

Соответствующий закон был опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

Поправки, выделенные законом, вносятся в УК РФ. Так, совершение сделки, связанной с самовольно добытыми полудрагоценными камнями, а также их незаконным хранением, перевозкой и пересылкой, наказывается штрафом до одного миллиона рублей.

За сбыт янтаря или нефрита в крупном размере злоумышленника будет ждать штраф уже до двух миллионов рублей или тюремный срок до четырех лет, а организованную группу – штраф до пяти миллионов рублей или до шести лет колонии.

Отдельно в законе прописано наказание за сделки, связанные с драгоценными камнями, металлами и жемчугом. За их незаконную добычу, хранение или перевозку полагаются принудительные работы или лишение свободы.

Под действие закона не попадают сделки с ювелирными и бытовыми изделиями, а также ломом.

В 2015 году в Калининграде неизвестный украл с охраняемого склада 40 мешков янтаря на сумму более 6 миллионов рублей. По данным Газеты.ru, злоумышленник воровал мешки на протяжении нескольких месяцев: с 7 ноября 2014 года по 20 января 2015 года.