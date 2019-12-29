Репортеры НТВ узнали, почему не стоит злоупотреблять красной икрой

Москва, 29 декабря. В канун Нового года врачи-диетологи рассказали репортерам телепередачи НТВ «Еда живая и мертвая», чем полезна красная икра и насколько опасно есть ее ложками.

Специалисты отметили, что в красной икре содержится целый комплекс жирорастворимых витаминов, такие как A, D, E и K. Кроме того, продукт содержит йод, фосфор, кальций, большое количество белка и жирных кислот.

«Это очень высокобелковый продукт. Это 30% белка. Мало вообще у какого продукта есть такое количество белка», – цитирует телеканал НТВ научного сотрудника лаборатории спортивной антропологии и нутрициологии Федерального исследовательского центра питания Ирину Кобелькову.

В красной икре также содержится важный витамин омега-3, нехватка которого может пагубно сказаться на всем организме. По данным Министерства здравоохранения России, человек должен употреблять в день 1,5 грамма жирной кислоты омега-3, что равно примерно трем капсулам «рыбьего жира» или 57 граммам красной игры.

Однако переедание ее также вредит здоровью, поскольку в 140-граммах деликатеса содержится суточный максимум соли, избыточное употребление которой может привести к снижению иммунитета, гипертонии и даже инсульту.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому следует исключить красную икру из новогоднего рациона. Как пояснила специалист, в деликатесе кроме соли содержится много холестерина, из-за чего он может быть опасен для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, пишет Газета.ru.