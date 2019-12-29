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Экс-глава МИД Латвии Юрканс посетовал на уход «Новой волны»

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Экс-глава МИД Латвии Юрканс посетовал на уход «Новой волны»

Рига, 29 декабря. Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс заявил, что уход фестиваля «Новая волна» негативно отразился на Юрмале.

По словам Юрканса, прекращение проведения музыкального фестиваля сказалось, в частности, на рынке недвижимости Юрмалы.

«Раньше в Юрмале был праздник «Новая волна», город буквально кипел от гостей из России. Артисты покупали там дома. Теперь праздника нет, российских артистов не пускают, а цены на недвижимость упали очень резко, потому что разрешение на жительство получить непросто», — рассказал бывший министр.

Он отметил, что культурный обмен между двумя странами продолжается, но не на том уровне, на каком мог бы быть. Перенос фестиваля негативно отразился и на туристическом потоке — в Латвию российские путешественники стали приезжать реже.

Экс-глава МИД Латвии Юрканс посетовал на уход «Новой волны»

Юрканс добавил, что его страна теряет доходы и от транзита грузов. Так, Китай предпочитает использовать маршрут, ведущий в Европу через территорию Белоруссии, а не Латвии, как планировал ранее. Экс-министр полагает, что это может быть связано не только со сложными отношениями Риги и Москвы, но и с антироссийскими санкциями.

Напомним, ежегодный конкурс молодых музыкантов «Новая волна» проводился в Юрмале с 2002 года. По оценкам экспертов, он приносил латвийской экономике не менее 10 миллионов евро ежегодно. В последние годы проведения его в Латвии фестиваль неоднократно вызывал претензии со стороны властей страны. В начале 2010-х действующий на тот момент латвийский министр культуры Сармите Элерте заявила, что «Новая волна» якобы символизирует «постсоветское пространство», из которого «мы хотим уйти на вечные времена». В 2015 году организаторы перенесли фестиваль из Юрмалы в Сочи.

Как пишут «Известия», ранее Юрканс заявил, что Латвия не имеет собственной внешней политики, а только «поддакивает» США и Евросоюзу, которые «демонизируют» Россию.

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Источник: РИА Новости
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