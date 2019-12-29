Закон о возврате кредитной страховки может сэкономить средства заемщиков

Москва, 29 декабря. Экономический эксперт Антон Шабанов рассказал, что закон о возврате части стоимости кредитной страховки сэкономит средства заемщиков.

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право заемщикам возвращать часть стоимости страховки при досрочном погашении кредита. Нововведения распространяются на потребительское и жилищное кредитование. По мнению Шабанова, они однозначно должны были появиться.

«Документ, подписанный президентом, устраняет несправедливость, которая связана с тем, что иногда клиентам приходится оплачивать не оказанные услуги», — цитирует эксперта «Экономика сегодня».

В настоящее время банки, руководствуясь нормами Гражданского кодекса, отказывают заемщикам в возврате страховой премии при досрочном погашении кредита.

«Справедливо, когда клиент банка самостоятельно решает, хочет он воспользоваться страховкой или нет, намерен ли он застраховать свою собственность или нет, независимо от того, есть ли какой-то кредит на эту собственность. А когда банк навязывает гражданину услугу, страхуя свои риски от потери имущества, находящегося под залогом — несправедливо», — добавил Шабанов.

Эксперт отметил, что новый закон кардинально изменит ситуацию. Он вступает в силу с 1 января 2020 года и будет применяться к договорам, заключенным после этой даты.

«Кредитор будет обязан информировать заемщика о возможности отказа от кредитной страховки в течение четырнадцати календарных дней. Он будет обязан информировать заемщика также о максимально возможном размере его платежа, включающего страховую премию», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

По словам Шабанова, это позволит заемщикам экономить деньги на страховке, в которой порой нет необходимости. Как только законопроект внесет изменения в работу банковской системы, уплаченная страховщику премия будет подлежать возврату при досрочном погашении кредита и отказе от страховки за вычетом ее части, пропорциональной истекшему с момента заключения договора времени.

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