Рубальская опубликовала фотографию Волчек, сделанную за неделю до ее смерти

Москва, 29 декабря. В Сети появилась фотография народной артистки СССР Галины Волчек, сделанная за неделю до ее смерти. Снимок опубликовала ее близкая подруга, поэт Лариса Рубальская в своем Instagram.

Согласно подписи, сделанной Рубальской, фотография была снята за неделю до смерти артистки, во время празднования ее Дня рождения.

«Ушла из жизни Галя, огромный кусок моей жизни, огромный кусок моего сердца. Больно. Горько. Жалко. Это фото сделано 19 декабря 2019 года», – прокомментировала снимок Лариса Рубальская.

О смерти Волчек, умершей из-за быстротекущей пневмонии, стало известно вечером 26 декабря. В это время в театре «Современник», которым актриса руководила более полувека, шел спектакль «Анархия». Во время представления на сцену вышел Сергей Гармаш, который объявил о смерти Галины Волчек.

Прощание с художественным руководителем «Современника» пройдет сегодня, 29 декабря, на основной сцене театра с 10:00 до 13:00. Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве, в семье советского кинорежиссера Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой.

Одним из важных моментов для творческой биографии Галины Волчек стал «бунт» молодых выпускников Школы-студии МХАТ в 1956 году, когда актер и режиссер Олег Ефремов вместе с молодыми соратниками организовали студию молодых актеров, из которой вырос театр «Современник».