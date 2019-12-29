Мадуро назвал президента Колумбии «национальным врагом» Венесуэлы

Каракас, 29 декабря. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил руководителя Колумбии Ивана Дуке «национальным врагом» Боливарианской республики.

По словам Мадуро, Колумбия стоит за всеми попытками дестабилизировать обстановку в Венесуэле. Об этом он заявил, выступая перед военнослужащими в Каракасе.

«Враг Венесуэлы находится в Боготе и его зовут Иван Дуке. Из Колумбии подготовлены, профинансированы и направлены все заговоры с целью дестабилизировать ситуацию в стране и осуществить государственный переворот», — сказал лидер Боливарианской республики.

Мадуро призвал военных и народное ополчение в граничащих с Колумбией штатах «сохранять максимальную бдительность и готовность».

«Они не пройдут!», — заявил президент.

Ранее «Известия» сообщили, что МИД России проинформировал о продолжении попыток государственного переворота в Венесуэле. По данным внешнеполитического ведомства, об этом свидетельствует нападение на воинскую часть на юге страны. Официальный представитель министерства Мария Захарова подчеркнула, что Россия решительно осуждает любые экстремистские шаги венесуэльской оппозиции, а также попытки оправдать их.

Боливарианская республика на протяжении нескольких лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. Ситуация обострилась в январе уходящего года, когда председатель парламента Хуан Гуайдо объявил себя «временным президентом» Венесуэлы. О его поддержке незамедлительно заявили США, Канада, Бразилия, Колумбия и ряд других государств. Россия, Мексика, Боливия, Куба и еще несколько стран выразили поддержку действующему президенту Николасу Мадуро.

Мадуро разорвал дипломатические отношения с США и обвинил Вашингтон в попытке совершения государственного переворота в Каракасе.