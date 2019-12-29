Прокуратура направила в суд дело о незаконном производстве водки в Челябинской области

Челябинск, 29 декабря. В Челябинской области прокуратура направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении трех местных жительниц, которые подозреваются в изготовлении поддельной водки. По данным следствия, производство алкоголя они запустили в 2017 году на законсервированном ликероводочном заводе.

Как поясняет надзорное ведомство, женщины получили доступ в помещения завода в городе Верхнеуральск, где с 2001 по 2016 официально производилась алкогольная продукция.

«На предприятии после прекращения работы оборудование по приготовлению продукции было оставлено в производственных помещениях и находилось в исправном состоянии», – поясняют в прокуратуре Челябинской области.

Благодаря этому женщины смогли запустить необходимое оборудование, нанять рабочих, которые не знали о преступной составляющей, и наладить производство поддельного алкоголя. Так, с ноября 2017 по март 2018 года женщинами было произведено более 40 тысяч бутылок водки общей стоимостью более 7,1 миллиона рублей. Также злоумышленницы использовали поддельные товарные знаки, нанеся ущерб их правообладателям на полмиллиона рублей.

Участницы сговора планировали продать еще более 90 тысяч бутылок, но сделать им этого не удалось из-за вмешательства сотрудников полиции. В настоящее время расследование уголовного дела завершено.

По информации СМИ, задержанные женщины являлись пенсионерками. Одной из них 59 лет, а остальным по 64 года, сообщает Газета.ru. В Верхнеуральском районном суде обвиняемые будут проходить по трем статьям УК РФ.