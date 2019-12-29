Байден объяснил, почему не дает показаний по импичменту Трампа

Вашингтон, 29 декабря. Кандидат в президенты США Джо Байден объяснил свое нежелание дать показания по импичменту главы Белого дома Дональда Трампа.

По словам Байдена, у республиканцев нет законных оснований привлечь его к даче показаний по делу, связанному с импичментом действующего президента США.

«Я не собираюсь делать вид, что в повестках республиканцев есть правовые основания по делу об импичменте. Этот импичмент касается поведения Трампа, а не моего», — написал Байден в своем Twitter.

Он добавил, что повестки должны поступать не ему, а в Белый дом, чтобы там дали объяснения по поводу ситуации с Украиной.

Ранее палата представителей Конгресса США, где большинство составляют представители Демократической партии, вынесла Трампу импичмент по двум статьям. Далее дело должно быть рассмотрено в Сенате, где республиканское большинство планирует оправдать президента. Но спикер нижней палаты демократ Нэнси Пелоси до сих пор не передала дело в верхнюю палату и не назначила группу конгрессменов, которые должны представлять обвинение в Сенате.

Трамп стал третьим президентом в истории США, кому объявили импичмент. По мнению демократов, он задерживал одобренную Конгрессом военную помощь Киеву, требуя от президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против сына Джо Байдена Хантера. Демократы указывают, что Трамп якобы превысил свои полномочия, после чего создавал препятствия проведению расследования по данному факту.

Сам глава Белого дома утверждает, что всего лишь требовал от украинских властей усилить борьбу с коррупцией в стране.

Как пишут «Известия», Трамп обозвал Пелоси сумасшедшей и обвинил ее в намерении захватить Сенат.