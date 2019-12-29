Пушков заявил, что слова Путина о после Польши «задели Варшаву за живое»

Москва, 29 декабря. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что слова президента РФ Владимира Путина о польском после Юзефе Липском «задели Варшаву за живое».

Выступая 24 декабря на расширенной коллегии Минобороны РФ, Путин резко высказался о после Польши Липском, поддержавшем в 1938 году идею властей гитлеровской Германии о высылке польских евреев в Африку «на вымирание». Российский лидер зачитал выдержки из доклада Липского, направленного на имя действующего на тот момент министра иностранных дел Польши Юзефа Бека.

«Когда я это услышал, я ему ответил», — фюреру он ответил, Гитлеру — «если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве», — процитировал Путин слова Липского.

Комментируя доклад дипломата, Путин заявил, что Липский «сволочь антисемитская, по-другому сказать нельзя».

В субботу посол РФ в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что его вызвали в МИД Польши после слов президента России о польской политике перед Второй мировой войной.

По мнению Пушкова, польские власти «не хотят признавать своей историей» этот период.

«Слова Путина о польском после-антисемите, обещавшем поставить памятник Гитлеру, задели Варшаву за живое. Причина: там не хотят признавать этой части своей истории, а Польшу изображают невинной и безгрешной жертвой Берлина и Москвы. Однако история Польши говорит совсем о другом», — написал сенатор в Twitter.

Как пишет «Газета.ру», глава российской дипмиссии в Варшаве после вызова в МИД Польши заявил, что Россия «никому не позволит читать нам нотации», добавив, что «нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе».