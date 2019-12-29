Лобода и Лазарев помирились на шоу у Малахова

Москва, 29 декабря. Сергей Лазарев и Светлана Лобода прокомментировали сообщения журналистов о конфликте, который ранее произошел между ними. По словам артистов, им удалось найти общий язык и оставить обиды позади.

Ранее СМИ сообщали, что во время вручения музыкальной премии «Муз-ТВ» Лазарев и Лобода поругались. Конфликт возник после того, как исполнительница вернулась за кулисы с наградой за победу в одной из главных номинаций премии — «Лучшая певица года». Однако Лазарев не стал поздравлять коллегу, пишет Газета.Ru, а предъявил ей претензии.

Недавно исполнители помирились, придя вместе на шоу «Привет, Андрей!». Отвечая на вопросы телеведущего Андрея Малахова Лазарев отметил, что ему с Лободой удалось найти общий язык, а негативные вещи должны остаться в уходящем году, сообщает РИА Новости. Артист Филипп Киркоров также заявил, что он помирил музыкантов, однако его коллеги пояснили, что это не так.

«На самом деле, все не имеет никакого значения. Жизнь очень коротка, и обиды нужно оставлять позади», – подтвердила Светлана Лобода.

Напомним, ранее певица Любовь Успенская на фоне скандала с Софией Ротару раскритиковала поэта-песенника Юрия Лозу, который разводит «грязь», заявляя, что исполнительница якобы платит налоги с концертов на Украине в поддержку войны.