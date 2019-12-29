Коболев заявил, что согласия по тексту газовых договоренностей РФ и Украины пока нет

Киев, 29 декабря. Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что РФ и Украина пока так и не пришли к согласованному тексту договоренностей по транзиту газа. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

По словам Коболева, над текстами соглашений дипломаты обоих стран работали в течение последних нескольких дней.

«Понятно, что борьба идет за каждую запятую. Есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений по состоянию на сейчас нет», – написал Коболев в соцсетях.

Далее он перечислил ряд документов, о которых идет речь на переговорах. В частности, Россия и Украина обсуждают соглашение между ОГТСУ (оператор газотранспортной системы Украины) и «Газпромом», которое определяет технические регламенты.

Вторым документом является договор об организации транзита между «Нафтогазом» и «Газпромом», а третьим стало мировое соглашение, по которому «Нафтогаз» и «Газпром» признают урегулирование взаимных претензий по контрактам 2009 года.

Напомним, 20 декабря представители России и Украины подписали протокол, который предполагает заключение транзитного договора между Киевом и Москвой, а также урегулирование судебных споров между сторонами. По словам представителей «Газпрома», в 2020 году объем транзита российского газа через территорию Украины составит 65 миллиардов кубометров. Срок действия нового договора составит пять лет.

Москва и Киев снимут взаимные претензии по транзиту газа уже с 1 января 2020 года. Как сообщает Газета.ru, с этого момента будут устранены последние противоречия между сторонами в отношении транзита, признают в правительстве России.